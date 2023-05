Genova, sette arresti per detenzione di armi, spaccio di droga, immigrazione clandestina e minacce

I Carabinieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto

dal Comando Provinciale di Genova, hanno tratto in arresto sette persone:

- due 20enni genovesi, con pregiudizi di polizia, per detenzione abusiva di armi

comuni da sparo e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

e ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli operanti rinvenivano

oltre 50 grammi di cocaina e quasi un etto di sostanza da taglio e la somma di

1.000 euro (presumibile provento dell’attività di spaccio), nonché una pistola

semiautomatica risultata oggetto di furto, due rivolver e 14 pallottole. Ulteriori

accertamenti sono tuttora in corso

- un 18enne genovese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato per un controllo identificativo in via Vesuvio, veniva trovato in possesso

di una modica quantità di hashish. Perquisita l’abitazione, i militari rinvenivano

ulteriori 50 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi pronti per la vendita,

due grammi di cocaina, la somma di oltre 200 euro e un bilancino di precisione;

- quattro, di cui due stranieri, individuati a seguito di ricerche, nei cui confronti

venivano eseguiti distinti ordini di carcerazione, emessi dal Tribunale di Genova

e Reggio Calabria, poiché condannati definitivamente a pene per reati inerenti

immigrazione clandestina, resistenza a P.U. ed evasione;

Nel medesimo servizio sono state denunciate quattro persone:

- due persone per porto abusivo di armi, in particolare un 20enne studente genovese,

gravato da pregiudizi di polizia. Controllato in piazza Gaggero, veniva trovato in

possesso di un dispositivo Taser perfettamente funzionante; ed un 30 enne italiano

con pregiudizi di polizia, controllato all’interno della stazione ferroviaria di Sestri

Levante, veniva trovato in possesso di machete;

- un 50enne genovese, per minaccia aggravata e possesso di armi od oggetti atti ad

offendere. In via Vezzani, per motivi di viabilità, con un coltello minacciava un

genovese 45 enne. Il coltello veniva recuperato e sequestrato;

- un 30enne genovese con pregiudizi di polizia, per detenzione di sostanze

stupefacenti. Nel corso di perquisizioni, veniva trovato in possesso di alcuni

grammi di cocaina e quasi 4.000 euro in contanti.