Genova, scontri e bombe carta prima della gara Genoa-Salernitana

di Matteo Angeli

Cariche della polizia e lacrimogeni. Ultras granata hanno aggredito alcuni genoani in via Canevari

Scontri, cariche della polizia e bombe carta. E' successo un po'di tutti nel primo pomeriggio di oggi prima della gara tra Genoa e Salernitana in scena allo stadio Luigi Ferraris.

Alcuni tifosi genoani sono stati sorpresi in via Canevari da una ventina di ultras granata scesi da alcuni pulmini senza scorta. Nonostante la presenza delle forzwe dell'ordine, come si nota nel video, ne è nata una rissa che si è risolta dopo una ventina di secondi.

La Forze dell’Ordine hanno atteso, con grande schieramento di uomini, l’arrivo dei tifosi campani all’uscita Genova Nervi, per poi condurli in un’area parcheggio, dove le navette organizzate li hanno raccolti e condotti al Ferraris. Alcuni genoani hanno provato a raggiungerli trovando però l'opposizione delle forze dell'ordine che sono dovute ricorrere all'uso di lacrimogeni.

Situazione tesa anche all'uscita ma per fortuna nessun fatto di rilievo.