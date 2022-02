Genoa, Sturaro non molla: "Chi non se la sente lo dica"

di Redazione

Stefano Sturaro di mollare non ne ha alcuna intenzione. Il centrocampista rossoblù non vuole alzare bandiera bianca.

"Dobbiamo fare guerra a tutti, il campionato è ancora lungo e ci sono ancora 39 punti a disposizione - le sue parole al termine della sfida con la Salernitana - Siamo molto dispiaciuti, siamo stati puniti da un episodio proprio al termine del primo tempo e sono cose che rischi di pagare quando ti trovi in fondo alla classifica. Abbiamo un allenatore che ci ha rianimato, credo che lo stadio pieno e il sostegno del pubblichino certifichino che ogni tifoso genoano abbia capito che lo spirito è cambiato e che il nostro atteggiamento è positivo e propositivo. La prossima settimana ci sarà un altro scontro diretto col Venezia, qui in casa possiamo contare sulla forza della nostra gente e insieme possiamo tentare di difendere la categoria. Bisogna lottare e chi non è motivato può anche andarsene".

(Foto Genoa cfc)