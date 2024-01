Genova, sconti del 5 gennaio: multe ai negozi che non rispettano la data d'inizio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

di Valentina Giubergia

In periodo di saldi si è tutti più felici o almeno lo è chi è desideroso di rifarsi il guardaroba ed è proprio questo genere di clientela che i commercianti di Genova puntano ad attirare a partire dal 5 gennaio, data di inizio ufficiale dei saldi invernali in Liguria.

Eppure non manca chi vuole fare il furbetto tentando di accaparrarsi prima gli acquirenti iniziando i ribassi già in questi giorni e sono proprio questi commercianti e i loro "pre-saldi" ad essere stati oggetto di sanzioni in queste ore da parte delle forze dell'ordine. Le multe per chi non rispetta la data del 5 gennaio va da 1000 a 1500 euro.

"E' doveroso che gli esercenti rispettino la data preposta per l'inizio dei saldi invernali in Liguria- ha sottolineato l'assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli- ed è per questo che insieme alle associazioni degli artigiani e dei commercianti appoggiamo i controlli che le forze dell'ordine stanno effettuando in questi giorni sulle vendite nei negozi della città".

Per favorire l'afflusso dei clienti, inoltre, il Comune di Genova ha predisposto che, dal 5 gennaio e per l'intero weekend, tutti i parcheggi nelle Aree blu e nelle Isole Azzurre su strada, gestiti da Genova Parcheggi saranno gratuiti.

"Da sempre appoggiamo le iniziative che prevedono di agevolare con forme di gratuità l'arrivo dei clienti nelle vie dello shopping di Genova- continua l'assessore Bordilli- e supportiamo fortemente, inoltre, chi continua a sostenere le piccole attività della città facendo acquisti nei negozi fisici piuttosto che online."