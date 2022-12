Genova, schiamazzi durante la notte natalizia ai Giardini Esposito. La sola volante disponibile non riesce a garantire l'ordine pubblico

Lavoro straordinario per Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, che durante la notte di natale sono stati sommersi di telefonate che chiedevano interventi in diverse zone della città. Il Motivo? Troppi schiamazzi notturni lamentati dai cittadini, alcuni dei quali non tali da arrecare un vero e proprio disturbo. L'enorme mole di richieste ha assorbito tutte le pattuglie di forze dell'ordine, che quindi non sono riuscite a mettere insieme le forze necessarie a intervenire in tempo reale sulle vere situazioni di pericolo e schiamazzi.

E' il caso di quanto accaduto ai Giardini Esposito tra Via Pisa e Via Boselli, in Albaro. Centinaia di persone in strada hanno fatto scattare le proteste dalla mezzanotte e mezza, ma con una sola volante sul posto, a fronte di una presenza così numerosa, è stato impossibile garantire l'ordine pubblico. Le forze di polizia, impegnate a correre in altri siti per ogni altro tipo di segnalazione, non sono quindi riuscite a dar man forte ai due colleghi sul posto. L'ultimo sopralluogo è stato effettuato alle 4, ma i giardini erano già stati svuotati e, in quel momento, erano presenti solo una decina di persona che non arrecavano disturbo.