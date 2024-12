Genova: scalinata Montaldo, al via ultima fase lavori di ristrutturazione

Con l'inizio della costruzione degli scalini e la sistemazione del rivestimento lapideo a cura di Aster, prende il via oggi l'ultima fase dei lavori alla scalinata Montaldo, uno degli interventi più attesi dalla cittadinanza. L'iniziativa, che ha come obiettivo il definitivo superamento delle criticità che ne avevano limitato l'accessibilità a causa di un cedimento strutturale, prevede la conclusione delle opere entro il prossimo febbraio.

Le prime fasi dell'intervento sono state realizzate in stretta collaborazione con Enel, che ha provveduto alla creazione di una soletta in cemento armato. Questo elemento ha avuto il duplice compito di proteggere i cavi dell'azienda energetica e di costituire la base per la realizzazione dei gradini. Un altro contributo importante è arrivato dai civici privati della zona, che hanno restaurato il loro impianto di fognatura, realizzando un nuovo allaccio protetto da uno scatolato in calcestruzzo.

Ma non è solo la scalinata Montaldo ad essere oggetto di interventi: un ulteriore progetto riguarda via G.B. D'Albertis, nel territorio del Municipio III Bassa Valbisagno. Qui sono stati piantati sei nuovi alberi di ginkgo biloba a portamento fastigiato, in sostituzione di vecchie piante ormai deteriorate. Questi alberi, già presenti con buoni risultati in altre zone della città, contribuiranno a migliorare il verde urbano.

"Unisco la mia soddisfazione a quella dei residenti per la realizzazione delle opere che stanno interessando scalinata Montaldo e via G.B. D'Albertis", ha commentato Mauro Avvenente, assessore al Decoro della Città del Comune di Genova. "Si tratta di due interventi dalle caratteristiche differenti che contribuiscono a rendere migliori aree molto frequentate della nostra città. Ringrazio il Municipio Bassa Valbisagno, Aster e tutti i soggetti coinvolti in questi progetti per la fattiva collaborazione dimostrata".

Anche il presidente del Municipio III Bassa Valbisagno, Angelo Guidi, ha espresso il suo apprezzamento per i lavori in corso: "Dopo la riapertura dei servizi igienici pubblici, da lungo tempo chiusi in piazza Martinez, con questi altri due importanti interventi si allunga l'elenco delle criticità che stiamo risolvendo nel Municipio III Bassa Valbisagno. Tengo a precisare che l'intervento di sistemazione nella scalinata di via Montaldo è situato nel Municipio III Bassa Valbisagno, ma ricordo che la scalinata è confine con il Municipio IV Media Valbisagno ed è un intervento a lungo atteso dai cittadini e a lungo sollecitato da entrambi i Municipi".