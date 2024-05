Genova, Saponaro, il segretario nazionale del Partito Repubblicano italiano in città per sostenere il candidato alle Europee

Il segretario nazionale del Partito Repubblica Italiano, Corrado De Rinaldis Saponaro, è atteso a Genova sabato 1 giugno, alle 18:30, per sostenere la candidatura del genovese Riccardo De Giorgi alle Europee dell'8 e 9 giugno. L'appuntamento è fissato presso “La Goletta” del Porto Antico (via Magazzini del Cotone 3) e vedrà la partecipazione anche del responsabile regionale del Partito Repubblicano Italiano, Franco Floris.

“Sono felice di venire a Genova per portare tutto il sostegno del partito al nostro candidato Riccardo De Giorgi – spiega il segretario nazionale del PRI, Corrado De Rinaldis Saponaro -. Abbiamo bisogno di persone come lui in Europa: preparate, concrete, con una storia lavorativa alle spalle e una visione politica pragmatica. Mi auguro che la maggior parte degli elettori liguri, ma anche piemontesi, lombardi e valdostani, possano riconoscersi nel programma del nostro partito e nelle battaglie del nostro candidato, soprattutto in difesa delle piccole e medie imprese”.

Riccardo De Giorgi rappresenta il Partito Repubblicano Italiano alle elezioni Europee all'interno della lista Azione per il Collegio Nord Ovest. Quarantotto anni, pugliese di nascita, vive dal 1983 a Genova, città nella quale – dopo anni di gavetta – ha aperto la sua prima attività nel mondo della ristorazione nel 2002. Attualmente gestisce due locali in centro città, dando lavoro ad oltre 40 persone, ed è presidente del CIV Porto Antico.

“Al di là degli slogan che vengono utilizzati in questa campagna elettorale per illudere gli elettori che si possa decidere il livello di potere decisionale dell'Italia in Europa, la verità è che tutte le partite più importanti vengono giocate a Bruxelles e Strasburgo. Per questo ho deciso di candidarmi al Parlamento europeo – sottolinea il candidato Riccardo De Giorgi -. A differenza di tanti candidati che si propongono come dei 'tuttologi' su ogni tema, io ho preferito costruire la mia candidatura su pochi, e concreti, spunti che mettano al centro le piccole e medie imprese, che sono il vero pilastro su cui si regge l'economia e il welfare delle famiglie italiane”. “Partendo dalla mia esperienza lavorativa, nel settore della ristorazione e come presidente di Civ – aggiunge De Giorgi - le proposte che voglio portare in Europa sono: abbassamento della pressione fiscale sui lavoratori, rivisitazione dei fondi europei sui bandi occupazionali, abbassamento dei costi per le imprese sui pagamenti digitali, semplificazione fiscale per le mance ai lavoratori, riordino della normativa fiscale per i buoni pasto, formazione obbligatoria dei lavoratori e, a livello più 'ampio': tassazione delle cosiddette 'big company', semplificazione normativa per le Comunità energetiche e certificazione delle recensioni online”.

A livello politico locale la candidatura di Riccardo De Giorgi alle elezioni Europee è un primo passo per il nuovo corso del Partito Repubblicano Italiano. “Con l'arrivo a Genova del nostro segretario nazionale e la corsa alle Europee di un nostro candidato, stiamo seminando le basi per una rinascita del Partito Repubblicano Italiano a livello locale e nazionale – evidenzia il responsabile regionale del partito, Franco Floris -. Il PRI, che è il partito tuttora esistente più antico d'Italia, a Genova ebbe una grande tradizione, a partire dagli ideali di Giuseppe Mazzini. Fieri di questa lunga e gloriosa storia oggi guardiamo al futuro con la consapevolezza di aver affrontato un profondo rinnovamento che, grazie anche a queste elezioni Europee, ci porterà ad essere un partito sempre più vicino alle reali esigenze dei cittadini”.