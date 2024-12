Genova, San Teodoro: rimozione cassonetti via Forlì e via Ravenna, appello di Ariotti (Lega) per ripristino

La decisione di rimuovere i cassonetti in via Forlì e via Ravenna, nel quartiere di San Teodoro, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, soprattutto tra gli anziani. L'eliminazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti ha infatti costretto molti abitanti, in particolare quelli più anziani, a percorrere lunghe scalinate e salite per raggiungere i cassonetti più vicini, situati in via Bologna e in via Asilo Garbarino.

Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega, ha sollevato il problema con una nota ufficiale, chiedendo un immediato intervento per ripristinare i cassonetti per la raccolta indifferenziata nelle due vie interessate. Ariotti, che ricopre anche la delega alla cittadinanza attiva, ha sottolineato la necessità di adottare misure che possano facilitare l'accesso ai servizi di raccolta rifiuti, tenendo conto delle difficoltà degli anziani.

“L’eliminazione dei cassonetti ha creato notevoli disagi, soprattutto per le persone più fragili, che ora sono costrette a percorrere lunghe distanze per gettare i propri rifiuti,” ha dichiarato Ariotti. “È fondamentale che la raccolta differenziata venga promossa, ma senza trascurare le esigenze della comunità locale, in particolare delle fasce più deboli.”

Inoltre, il consigliere ha proposto l’organizzazione di assemblee pubbliche con Amiu, l'azienda incaricata della gestione dei rifiuti, per spiegare ai cittadini l’importanza della raccolta differenziata e per illustrare le ragioni delle modifiche al servizio. L’obiettivo è anche quello di valutare possibili soluzioni alternative per garantire una migliore vivibilità del quartiere.