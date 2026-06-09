Genova, Salis: "Da inizio anno 35 irregolari fermati, nessun rimpatrio". Polemiche per la parola "avvoltoi" rivolta al centrodestra

GENOVA - Oggi in consiglio comunale è stato discusso l’Ordine del giorno straordinario ad oggetto “Situazione sicurezza Città di Genova” presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia e sottoscritto da tutti i gruppi di minoranza. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “A rafforzare la presenza della Polizia Locale nei quartieri maggiormente esposti, garantendo turnazioni adeguate e un presidio costante del territorio; predisporre un piano straordinario di intervento sulla sicurezza urbana, con azioni mirate nelle aree che presentano maggiori criticità; migliorare il coordinamento con Municipi, comitati e associazioni, assicurando un canale stabile di ascolto e risposta alle segnalazioni dei cittadini, anche per il tramite degli osservatori municipali; potenziare i sistemi di videosorveglianza, valutando l’installazione di nuove telecamere e il ripristino di quelle non funzionanti; presentare al Consiglio Comunale, entro 30 giorni, una relazione dettagliata sulle misure adottate e sui risultati ottenuti; promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai quartieri più vulnerabili; valutare un eventuale rafforzamento dell’assetto amministrativo relativo alle politiche di sicurezza, qualora le criticità evidenziate dovessero persistere, al fine di garantire la massima efficacia dell’azione dell’Amministrazione”.

A nome della Giunta, la sindaca Silvia Salis ha espresso parere negativo all’Ordine del giorno, dichiarando in aula che «Il lavoro sul centro storico e su tutti i luoghi sensibili di Genova nel primo anno di mandato ha impegnato fortemente la nostra Polizia Locale e voglio ringraziare le donne e gli uomini del comando che stanno andando ogni giorno oltre i loro compiti e ogni giorno fanno uno sforzo immenso per colmare le lacune che ci sono in questo Paese. Questa china va avanti da molto tempo. La Polizia ha 102 mila unità di dotazione previste, ma nella realtà sono in 92 mila: significa che la Polizia lavora ogni giorno con 10 mila agenti in meno. Sono quattro anni che il centrodestra è al governo, c’era il tempo per fare dei concorsi. A Genova sono 35 gli irregolari fermati da inizio anno dalla Polizia Locale e portati in Questura: risultano zero rimpatri. Vuol dire che i nostri agenti fanno le operazioni e, qualche giorno dopo, si trovano nuovamente davanti queste persone. Non ci sono protocolli di rimpatrio, la Questura lavora sopra le sue forze, l’ufficio Immigrazione lavora ogni giorno al di sopra delle sue forze, i sindacati di Polizia sono allibiti da questa situazione e lo denunciano continuamente. Vi prego, quando parlate di questi argomenti, di non fare gli avvoltoi, di non buttarvi su un problema che è un problema endemico di questo Paese, di non scaricarlo sul Comune della città nella quale vivete. Questa è la situazione della sicurezza in Italia, questi sono numeri reali, la realtà con la quale la Polizia Locale ha a che fare ogni giorno. Credo che un comportamento serio da parte di tutta la politica di questa città sia di chiedere risorse al governo, chiedere attenzione per una città che vive una complessità legata al suo porto e a una conformazione unica in Italia. Chiediamo che non sia la Polizia Locale a dover fare ogni giorno un lavoro che va oltre le sue mansioni. Questa amministrazione continuerà a fare tutto il possibile per richiamare attenzione su questo tema e per utilizzare tutti i mezzi che abbiamo per rendere questa città più sicura, senza fare propaganda».

La sindaca ha invitato i rappresentanti della minoranza a non fare gli "avvoltoi quando si parla di sicurezza", provocando una reazione forte e l'uscita del centrodestra dall'aula.

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