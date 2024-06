Genova: sale sul tetto di un'auto della polizia locale e blocca piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena (VIDEO)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Scena bizzarra, quella presentatasi ieri pomeriggio Genova agli automobilisti, alla rotatoria di piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

Un uomo ha cercato prima di entrare in una vettura della polizia locale ma poi è salito sul tetto e ha parlamentato a lungo con gli agenti, prima di scendere, ma nel frattempo attorno alla rotatoria si era creato il caos. Aggiungendo confusione a quella che teneva in ostaggio centinaia di auto poco più in là, attorno all'elicoidale di San Benigno e al casello di Genova Ovest.

Sceso dal tetto della vettura, ha detto di essere minorenne, ma era già noto alla stessa polizia locale ed è stato portato in questura per accertamenti, che hanno portato all'individuazione di un cellulare rubato, con conseguente denuncia per ricettazione oltre a quella per danneggiamento. In questura la posizione dell'uomo si è aggravata per la resistenza violenta alle procedure di identificazione che hanno fatto scattare l'arresto.