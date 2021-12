Genova, ruba un taxi in aeroporto e fugge verso Milano: fermato dalla polizia

di Alessandro Bacci

Un uomo ha rubato un taxi fermo in una piazzola fuori dall'aeroporto di Genova ed è scappato in autostrada per provare ad arrivare a Milano. L'uomo, un rumeno, è stato inseguito e fermato in A7 dalla polizia stradale dopo la denuncia del proprietario della vettura.

Il taxi, dotato di Gps, è stato rintracciato a Busalla (Genova) dopo che aveva imboccato la A10 e poi preso lo svincolo con la A7. Intercettato all'uscita del casello di Ronco Scrivia (Genova), l'uomo ha proseguito verso nord. Alla fine due volanti gli hanno bloccato la strada.