Genova: Roberto Albisetti tra i nuovi ambasciatori di Genova nel mondo

C'è anche l'economista Roberto Albisetti (al centro nella foto, con il sindaco Bucci) tra i nuovi ambasciatori di Genova nel mondo. Esperto di finanza e consulente d’impresa. Ha studiato economia e commercio all'Università di Genova, finanza alla Stern School of Business della NYU e management alla SDA Bocconi di Milano.



Ha lavorato per 20 anni con l'IFC Banca Mondiale tra Washington, Moldova, Serbia, Colombia, Messico e Panama come direttore di area. Aveva cominciato per Ansaldo-Finmeccanica, poi a New York come developer di progetti di energia e nel 1989 a Cleveland come controller di Elsag-Bailey da dove passa all’IRI come direttore della sede di Washington. Nel 1994 entra alla Banca Mondiale di Washington come assistente del rappresentante per l'Italia nel consiglio di amministrazione, e nel 1996 viene chiamato a Roma come direttore centrale delle operazioni di SACE. Ha ricoperto incarichi in vari consigli di amministrazione di banche, fondi e imprese industriali di diversi paesi.



Nel 2019 ha fondato la società di consulenza strategica AlbisettiConsulting per le PMI e per acquisizioni e ristrutturazioni. Dal 2010 collabora come mentore e membro di comitato per l'acceleratore Endeavour in America Latina e in Italia. E' stato professore a contratto in programmi MBA in Italia, Moldova, Serbia, Messico e Colombia.