Genova, riparte la scuola di recitazione del Teatro Nazionale: arrivano allievi da tutta Italia

Hanno tra i 19 e i 25 anni, vengono da Milano, Palermo, Udine, Parma, Lugano, Chiavari o Brescia; c'è chi è nato in Ungheria, Svizzera, Albania o Moldavia, ma sicuramente tutti sono accomunati dallo stesso desiderio: fare del teatro la propria vita. Sono 14 in tutto le allieve e gli allievi ammessi al nuovo Corso di alta Formazione per Attore della Scuola di Recitazione "Mariangela Melato" del Teatro Nazionale di Genova, dopo il superamento di tre diverse fasi di audizioni, che si sono svolte a Genova nelle passate settimane, a diretto confronto con il corpo docente e sotto la supervisione del Direttore del Teatro Davide Livermore e della Direttrice Didattica della Scuola Elisabetta Pozzi.

«Auguriamo ai nostri giovani aspiranti attori e attrici di trovare nel teatro un luogo di militanza attiva nella società, attraverso la bellezza e la cultura» dichiara Davide Livermore. «Lavorando con loro, investendo su di loro, il Teatro Nazionale di Genova porta avanti un obiettivo vitale come la formazione di una nuova generazione di teatranti, che fa parte da sempre della nostra mission».

«Sono state ben 578 le domande di partecipazione a questo bando: un dato che ci riempie di gioia, perché dimostra come la passione per il teatro nei giovani sia più viva che mai, oltre che confermare l'alta considerazione di cui gode la nostra Scuola» aggiunge Elisabetta Pozzi. «Il mestiere dell'attore richiede disciplina e un approccio rispettoso. La nostra Scuola offre un percorso artistico e umano fatto di pazienza, elevazione, smarrimento e sfida continua».

Attiva sin dagli anni Sessanta, la Scuola di Recitazione del Teatro di Genova è una delle accademie più qualificate d'Italia, in cui si sono formati protagonisti del mondo dello spettacolo come Valerio Binasco, Maurizio Crozza, Orietta Notari, Carla Signoris, Luca Bizzarri, Filippo Dini, Giorgio Gallione, Fausto Paravidino, Ugo Dighero, Enzo Paci, Maurizio Lastrico, Jurij Ferrini, Francesco Patané, Giordana Faggiano, Dario Aita, Elena Gigliotti, la stessa Elisabetta Pozzi e Marco Sciaccaluga, che ne è poi stato una delle colonne portanti.

Gratuito e a frequenza obbligatoria, il nuovo Corso di Alta Formazione per Attore si presenta con una formula rinnovata: anziché un biennio seguito da un master facoltativo, per ottenere il Diploma di Qualifica Professionale gli allievi dovranno portare a termine un triennio con mille ore di lezione per ciascuna annualità. Dopo il primo anno saranno chiamati a sostenere un esame per avere accesso ai successivi due anni e una volta ottenuto il diploma triennale potranno seguire un quarto anno di Masterclass con docenti di fama nazionale e internazionale, a cui potranno partecipare anche giovani attori provenienti da altre accademie. Come già in passato, caratteristica fondamentale del lavoro della Scuola è il coinvolgimento delle allieve e degli allievi nelle produzioni e negli eventi promossi dal Teatro Nazionale di Genova.

L'attuale corpo docente è composto da Massimo Brizi, Alberto Giusta, Mercedes Martini, Carlo Orlando per le classi di Recitazione, Eva Cambiale Dizione, Francesca Della Monica Educazione della voce, Silvia Piccollo Teoria musicale, Elena Belfiore Canto, Beatrice Travalca Consulente vocale, Claudia Monti ed Enrico Bonavera Tecnica del corpo, Daniele Granone Aikido, Andrea Porcheddu, Margherita Rubino e Renzo Trotta Storia del Teatro. A loro si aggiungono artisti e docenti esterni che periodicamente conducono workshop con gli allievi.