Genova: rio Fulle a San Quirico, entro fine anno al via cantieri messa in sicurezza

"La messa in sicurezza del rio Fulle, a San Quirico, è stato portato più volte all'attenzione delle istituzioni. Si tratta di un intervento complesso, visto che vicino passa la roggia dei Mulini, ma che sta molto a cuore a tutta la cittadinanza che da alcune settimane si sta ponendo diverse domande rispetto ai tempi e le chiusure necessarie per le lavorazioni. "Sono stato contattato da diverse attività commerciali, associtive e di residenti nella della zona - dice in una nota Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega - che mi hanno chiesto risposte soprattutto per quanto riguarda i tempi e soprattutto la necessità di chiusura di via San Quirico per i cantieri".

"Ho portato la questione in Consiglio comunale e l'Assessore competente ha confermato che i lavori, dell’importo di circa 3 milioni e 200 mila euro, sono in fase di gara e di aggiudicazione e il 17 settembre si è insediata la commissione che dovrà valutare le offerte. I tempi per l’esecuzione dei lavori sono stimati in 600 giorni e l’obiettivo dell’assessorato è quello di far iniziare i cantieri prima della fine dell’anno. Per quanto riguarda il tema delicato della chiusura della strada, di cui in questa fase è ancora prematuro parlare, una volta aggiudicati i lavori, ha rassicurato l'assessore, che il comune dialogherà con l’impresa per condividere poi il piano di cantierizzazione con tutta la cittadinanza" conclude Bevilacqua.