Genova, respinta l'opposizione di Renzi: archiviazione per i pm di Firenze

di Edoardo Cozza

Secondo il gip del capoluogo ligure i magistrati fiorentini non hanno violato né la Costituzione né la legge

Respinta al tribunale di Genova l'istanza di opposizione di Matteo Renzi contro l'archiviazione delle accuse ai magistrati della procura di Firenze. Secondo quanto si apprende, il gip di Genova con ordinanza archivia le accuse ipotizzate verso il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, l'aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi.

Il gip ha stabilito che i magistrati fiorentini non hanno violato né la Costituzione né la legge. Il procedimento fu aperto da un esposto di Renzi che accusava i pm di aver acquisito illecitamente sua corrispondenza e il suo estratto conto nell'inchiesta Open. Per il gip non fu così.