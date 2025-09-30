Genova regina delle Repubbliche marinare ad Amalfi, la premiazione degli equipaggi
di Maurizio Michieli - Simone Galdi
Storico bis - femminile e maschile - ad Amalfi lo scorso maggio nella regata delle antiche repubbliche marinare per gli equipaggi di Genova. Negli studi di Telenord, nel corso di Primo Piano, si è svolta la premiazione con la maglia commemorativa, ospiti tutti i protagonisti di questa impresa, la prima nella storia.
Ecco la puntata integrale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:repubbliche marinare
Condividi:
Altre notizie
Genoa, Vieira: “Non ho visto la mia squadra, la peggior partita da quando sono qui”
30/09/2025
di Giovanni Porcella
Spezia: cambi in vista per il riscatto in casa della Reggiana, dopo il ko di Venezia
29/09/2025
di Francesca Balestri
Slalom Mignanego - Giovi: vince Davide Piotti e centra la stella, terzo Polini
29/09/2025
di Redazione