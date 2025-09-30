Sport

Genova regina delle Repubbliche marinare ad Amalfi, la premiazione degli equipaggi

di Maurizio Michieli - Simone Galdi

SettimoLink

Storico bis - femminile e maschile - ad Amalfi lo scorso maggio nella regata delle antiche repubbliche marinare per gli equipaggi di Genova. Negli studi di Telenord, nel corso di Primo Piano, si è svolta la premiazione con la maglia commemorativa, ospiti tutti i protagonisti di questa impresa, la prima nella storia.

Ecco la puntata integrale.

 

