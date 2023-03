Genova, raffica di furti nel Levante: tre colpi in poche ore a Sturla, Quinto e Struppa

Tre colpi in rapida successione, forse portati a segno dagli stessi autori, per un bottino a cinque cifre. Tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, ladri non meglio identificati hanno incassato refurtiva per migliaia di euro in tre furti, che hanno avuto luogo in rapida successione, tra Quinto e Sturla. Derubato anche un deposito a Struppa. Le modalità con cui sono stati eseguiti ricordano quelle verificatesi due settimane fa nel Ponente cittadino, quando si sono consumati quattro colpi in un sabato sera, facendo pensare che gli autori possano essere gli stessi. La polizia indaga.

A Sturla, i malviventi sono penetrati in due box auto in via Marras portandosi via tre biciclette elettriche: valevano circa 5000 euro ciascuna.

A Quinto violate due abitazioni, in via Antica romana di Quinto e via Fabrizi; rubati oro e gioielli, del valore di circa mille euro in ciascun caso.

A Struppa, ad essere alleggerito dei suoi averi è stato invece un deposito tabacchi di via Canepa: ancora da quantificare il valore della merce sottratta.