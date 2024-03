Genova: raddoppiate dallo scorso anno le multe per la gestione dei cani, emergenza museruola

L'assessore alla Sicurezza e polizia locale del Comune di Genova Sergio Gambino ha dichiarato oggi in consiglio comunale che per quanto riguarda l'attività sanzionatoria, "nell'ultimo anno abbiamo avuto oltre il doppio delle multe legate alla conduzione dei cani, e molte sono state infatti anche le polemiche che ci sono arrivate in merito".

La riflessione in risposta a un'interrogazione del consigliere di maggioranza Walter Pilloni (Vince Genova) che ha chiesto alla giunta la posizione sul fatto che raramente i cani anche di grossa taglia portino la museruola, e quale sia l'atteggiamento dell'amministrazione in merito. L'interrogazione ha preso spunto dall'ultimo fatto di cronaca, la morte di un cagnolino aggredito da un cane molossoide, il 20 marzo scorso, nel ponente cittadino.

Gambino, riferendosi a quell'episodio, ha anche detto che "il proprietario del rottweiler, che non era tenuto sotto controllo, ha ricevuto tre diverse sanzioni: una per conduzione di animale senza guinzaglio in area aperta al pubblico, come previsto dal regolamento comunale, una come detentore di animale che non applicava misure in via preventiva, una per omessa custodia e malgoverno di animale. Inoltre il rottweiler è stato segnalato all'Asl veterinaria di competenza per l'eventuale segnalazione del cane come animale morsicatore, l'unica tipologia per cui è previsto effettivamente l'obbligo di museruola".