Genova punta sulla mobilità outdoor: inaugura il nuovo bike hub di Forte Begato

Un nuovo spazio dedicato agli sport all’aria aperta, al cicloturismo e alla valorizzazione delle alture genovesi apre le porte alla città. Venerdì 19 giugno, in occasione dell’Appennino Bike Festival di Begato, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo bike hub di Forte Begato, struttura che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di recupero e rilancio del sistema dei Forti e del Parco delle Mura.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere una fruizione sostenibile del territorio, incentivando attività sportive, turismo outdoor e mobilità dolce. «Il bike hub di Forte Begato unisce valorizzazione dei forti, cura del Parco delle Mura, sport all’aria aperta e un modo più sostenibile di vivere le nostre alture», ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis, sottolineando come l’iniziativa restituisca alla cittadinanza spazi accessibili e frequentati, offrendo nuove opportunità a famiglie, scuole, associazioni sportive e turisti.

Sulla stessa linea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, che ha evidenziato come l’apertura del bike hub rappresenti il risultato del lavoro di riqualificazione dei forti e delle strade di collegamento. «Da venerdì avremo un luogo di aggregazione, sport e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico cittadino», ha affermato.

La struttura sarà aperta sei giorni su sette e metterà a disposizione numerosi servizi: noleggio di biciclette per adulti e bambini, tour guidati in mountain bike ed e-bike, escursioni trekking, attività outdoor nella natura, corsi di mountain bike per tutte le età, formazione per istruttori MTB, iniziative di educazione stradale e meccanica della bicicletta, oltre all’organizzazione di eventi sportivi e giornate promozionali dedicate alla scoperta del territorio.

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