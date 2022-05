Genova, "Pronti per governare": quattro incontri per presentare l'idea di città di Ariel Dello Strologo

di Marco Innocenti

"Nuove assunzioni, formazione aggiornata, adeguamento tecnologico e mediazione digitale per affrontare nuovi e classici bisogni della città"

E' partito oggi un percorso in quattro tappe (il 26 e 31 maggio, il 6 e l'8 giugno) per illustrare alla città le proposte per Genova della coalizione progressista e il programma di governo di Ariel Dello Strologo. “Con questa serie di appuntamenti diamo un’idea precisa del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza, nelle sue diverse declinazioni e nelle sue diverse fasi - spiega Dello Strologo presentando il primo dei quattro appuntamenti - Le persone sono sempre al centro della nostra visione. Per questo vogliamo urgentemente potenziare il motore della macchina comunale: nuove assunzioni, formazione aggiornata, adeguamento tecnologico e mediazione digitale. Per affrontare nuovi e classici bisogni della città e per garantire la piena soddisfazione sia delle cittadine e dei cittadini, sia delle dipendenti e dei dipendenti del Comune. È un’ulteriore dimostrazione di capacità, competenza e serietà nella proposta della nostra coalizione”.

“La scelta della direzione, che è il tema del secondo appuntamento – prosegue il candidato sindaco -, è frutto della trasformazione del programma in progetti, numeri e risorse economiche. In una delle case di quartiere, nel terzo incontro, mostreremo i vantaggi e il valore di un comune presente capillarmente sul territorio grazie all’impegno attivo dei municipi. Infine parleremo di crescita economica e competitività della città nel mondo, per attrarre capitali e intelligenze”.

GLI APPUNTAMENTI

“UN COMUNE FUORI DAL COMUNE”

Giovedì 26 maggio 2022 ore 12.00 - Point Elettorale in via Cairoli 5-7R, Genova

Con Daniele Occhipinti

La proposta per una città più vivibile, smart, ecologica ha bisogno di un Comune più vicino alle persone. E proprio le persone sono al centro della nostra ridefinizione della struttura comunale. Solo grazie a un rinnovamento dall’interno è possibile affrontare nuovi e classici bisogni della città. Con la piena soddisfazione sia delle cittadine e dei cittadini, sia delle risorse umane comunali.

“I NUMERI DEL RILANCIO DELLA CITTA’”

Martedì 31 maggio 2022 ore 12.15 - Point Elettorale in via Cairoli 5-7R, Genova

Con Irene Tinagli e con Giovanna Badalassi

La proposta per un bilancio basato su una diversa idea dello sviluppo e sull’equità sociale è un “alter-bilancio” rispetto allo sperpero e agli interventi casuali e preferenziali di Bucci.

“GENOVA, RIDUCE LE DISTANZE”

Lunedì 6 giugno 2022 ore 17.00 - Casa di Quartiere di Quezzi, Ex Onpi, Genova

Con Massimo Ferrante e con Stefano Amore

La proposta per una ridefinizione generale del rapporto tra cittadinanza e amministrazione ma anche tra cittadine e cittadini tra di loro, con l’obiettivo è ricostituire un senso di comunità. Le Case di Quartiere sono lo spazio fisico che portano il comune più vicino ai cittadini, nei municipi. Genova è, per natura, multicentrica. La decentralizzazione è quindi la modalità migliore per agire capillarmente e dare pari dignità a ogni quartiere.

“GENOVA, ALLARGA GLI ORIZZONTI”

Mercoledì 8 giugno 2022 ore 19.30 - Point Elettorale in via Cairoli 5-7R, Genova

Con Tommaso Nannicini e con Enrico Coltri

La proposta per un polo che combini ricerca, università e mondo del lavoro per progettare la città del futuro, creare i mestieri del futuro, valorizzare le capacità delle giovani e dei giovani.