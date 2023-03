Genova, primo giorno di misure anti smog: decine di automobilisti fermati. L'assessore Gambino: "Partiremo con periodo di informazione"

Diversi accessi ai front office della polizia locale per chiedere informazioni, alcune decine di persone fermate su strada alla guida di veicoli non in regola ma, come già annunciato, nessuna multa. Questo nel primo giorno di ordinanza antismog a Genova. "Un inizio soft - ha spiegato l'assessore comunale alla Polizia locale Sergio Gambino -. Partiremo con un periodo di informazione della cittadinanza per andare poi a regime, dobbiamo anche sistemare tutta la nuova segnaletica e ci vorranno un po' di settimane". Aster, intanto, ha già iniziato a installare i cartelli iniziando dalla zona della Foce, in particolare dalla zona levante da via Casaregis per poi proseguire lungo circonvallazione, in corso Saffi verso la direttrice di via Milano e via Buozzi a Dinegro. Il provvedimento che impone uno stop alla circolazione nel centro città ai veicoli Euro 3 diesel ed Euro 1 benzina nella cosiddetta Area 1 dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì, secondo i calcoli dell'Aci di Genova, colpisce circa 122 mila veicoli, il 20% di tutta la Città Metropolitana. I veicoli commerciali dovranno mettersi in regola entro il primo luglio. Ma Gambino evidenzia che "dovranno mettersi a regime con divieto assoluto nella zona centrale, il Comune ha intenzione di ridisegnare la logistica dell'ultimo miglio in modo totalmente green".