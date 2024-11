Celebrati a Genova 150 anni di emigrazione italiana in Brasile

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sabato 16 novembre alle 15:30, presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare di Genova, si è tenuta la tavola rotonda “150 anni di emigrazione italiana in Brasile”. L’evento, organizzato dal Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) in collaborazione con Fondazione Casa America ETS, è stata l’occasione per svelare la Crociera delle radici italiane, in partenza il 30 novembre da Genova a bordo della Costa Diadema, direzione Santos.

Progetto e storia – La Crociera delle radici rappresenta un simbolico viaggio nella memoria storica, unendo Genova e Santos, due città cardine della migrazione italiana in Brasile. A bordo della nave si svolgeranno oltre 150 eventi culturali, dal 30 novembre al 21 dicembre, per celebrare l’anniversario con gastronomia, musica, danza e sport, in collaborazione con partner come l’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo.

Mostre a bordo – Durante il convegno verranno presentate le mostre che accompagneranno il viaggio:

•“Giuseppe Garibaldi e Anita Ribeiro da Silva” – A cura di Fondazione Casa America ETS e ANVRG, la mostra esplora le vite di due figure simbolo del legame tra Italia e Brasile.

•“Una veranda sul Brasile” – Realizzata da Hospedaria dos Imigrantes, il Museo dell’Immigrazione di San Paolo e il MEI, questa mostra raccoglie fotografie e dati sull’immigrazione italiana negli ultimi 150 anni.

•“Partecipazione italiana nel movimento operaio brasiliano” – A cura dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile e Unione Italiani nel Mondo del Brasile, focalizza l’impatto degli immigrati sul mondo del lavoro.

•“Nonni do Brasil” – Esposizione a cura del giornalista Oliviero Pluviano che racconta le storie personali degli italiani che hanno contribuito alla costruzione del Brasile moderno.

•“Le bibliotechine di bordo” – Mostra storico-documentaria curata dalla Società Dante Alighieri, dedicata alle biblioteche per emigranti allestite su navi dirette in Sud America.

Percorso simbolico – Il progetto è parte di una serie di eventi avviati dal MEI, come “Il viaggio di Thaisa”, in cui la giovane italo-brasiliana Thaisa Bestetti ripercorre la storia del nonno. Martedì 19 novembre al Palazzo Pallavicino, appuntamento alle 12:30 per ascoltare i racconti che fanno del Brasile una nazione con un pezzo di Storia italiana e scoprire il programma della speciale “Crociera delle radici” da Genova a Santos.