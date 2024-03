Genova: "Primavera a San Fruttuoso", festa sabato 23 marzo in piazza Martinez

Sabato 23 marzo alle 14,30 in piazza Martinez a Genova il Comitato San Fruttuoso Genova organizza la prima Festa di Primavera, con la collaborazione di Istituzioni scolastiche e realtà associative sociali e culturali presenti sul territorio e con la presenza di artisti genovesi che regaleranno una loro performance. Si tratta di un evento senza bandiere con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della manutenzione e cura del verde e dello spazio pubblico in un’ottica di contrasto al degrado e per un quartiere a misura delle famiglie, dei diversamente abili, degli anziani e dei più piccoli.

La Manifestazione si svolgerà per due ore di eventi: interviste ad esperti, performances artistiche, musica, giochi, presentazioni, letture e tanto altro con attenzione per la cura del verde, la messa in posa di alberature mancanti nelle aiuole vuote nella zona, contro l’incuria, il degrado diffuso e la mancanza di manutenzione ordinaria in Villa Imperiale, facendo alcune proposte concrete di cambiamento già condivise alle istituzioni e in attesa di realizzazione per mettere San Fruttuoso al centro.

Parteciperanno l’Istituto Comprensivo San Fruttuoso e la sua giovane orchestra gli alunni, le maestre ed i docenti coinvolti, Il Comitato dei genitori, Fiab amici della bicicletta, GenovaCiclabile, il Librificio del Borgo, GenovaInclusiva, l’Impronta ODV, Zenzero Circolo Culturale, Centro Culturale Terralba, Teatro Garage, Letture ad alta voce Genova, Fondazione Auxilium, le parrocchie di quartiere, Spiderman (Gabriele Lanteri), Enrico Monaci guida ambientale e Aldo Verner ex Presidente Lipu Liguria, Luca Bertoncini poeta di strada, Maria Grazia Dallera artista, Paolo Gerbella cantautore. Il Comitato San Fruttuoso ha un direttivo composto da Laura Musumeci, Patricia Oblitas, Daniele Gatti, Ariel Acevedo, Fabio Carobbio, Jacopo Gay e Carlo Mennone.