Genova, presidio Ansaldo Energia a Campi in attesa dell'incontro in Regione

Dalle 5.30 di questa mattina i lavoratori di Ansaldo Energia hanno iniziato a radunarsi davanti ai cancelli della sede di corso Perrone. Alle 9.30 è previsto un incontro in Regione: il presidente Giovanni Toti ha convocato i rappresentanti sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uil Uil per discutere della situazione e provare a disinnescare una seconda manifestazione che potrebbe, come accaduto ieri, paralizzare la città per tutto l'arco della giornata. A seconda dell'esito del vertice di stamattina, sindacati, RSU e lavoratori decideranno come muoversi.

AGGIORNAMENTO 10:18

Un migliaio di lavoratori sta prendendo parte al corteo che si snoda per le vie del ponente di Genova. "Non è arrivato ciò che chiedevamo - ha detto il coordinatore della rsu Federico Grondona -, cioè un documento di Cdp che dice che ricapitalizza, salva l'azienda e il posto dei lavoratori. La lettera di Cdp mandata ieri al secondo punto vede scritto che la ricapitalizzazione ci sarà solo se ci sarà il piano industriale che sarà un piano lacrime e sangue". Dal lavoro in Ansaldo dipendono 2.300 famiglie oltre a 5-600 famiglie delle ditte esterne e tutto l'indotto.

