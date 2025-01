Genova, premio 'Donna Scrittrice': in finale Anita Likmeta, Paola Mastrocola e Raffaella Romagnolo

Il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice celebra la sua 39/a edizione e annuncia le tre opere finaliste. Le autrici scelte sono Anita Likmeta, Paola Mastrocola e Raffaella Romagnolo, che si contenderanno il riconoscimento più ambito della narrativa femminile italiana. La giuria ha anche assegnato premi speciali, con Marta Aidala premiata per il suo esordio e Sveva Casati Modignani per un’opera di grande valore culturale. La cerimonia finale avrà luogo l’8 marzo a Palazzo Ducale, a Genova.

Finaliste - La giuria del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice, presieduta da Elvio Guagnini, ha selezionato le tre finaliste della 39/a edizione. Tra le opere in concorso, le scelte finaliste sono state "Le favole del comunismo" di Anita Likmeta, edito da Marsilio, "Il Dio del Fuoco" di Paola Mastrocola, pubblicato da Einaudi, e "Aggiustare l’universo" di Raffaella Romagnolo, edito da Mondadori. Questi tre libri sono stati scelti tra le 87 opere in concorso, tutte pubblicate per la prima volta dal 1° maggio 2023.





Premi collaterali - Oltre alle finaliste, la giuria ha assegnato i premi collaterali. Il Premio Opera Prima, destinato alle scrittrici esordienti, è andato a Marta Aidala per "La strangera", pubblicato da Guanda. Un altro riconoscimento importante, il Premio Speciale della Giuria, è stato assegnato a Sveva Casati Modignani per "Lui, lei e il Paradiso", edito da Sperling & Kupfer. Quest’ultimo premio è stato attribuito a un’opera ritenuta di particolare valore culturale.





La giuria e il suo compito - La giuria tecnica ha svolto un compito arduo, selezionando le opere finaliste tra una grande quantità di partecipazioni. Composta da esperti del settore, tra cui Francesco De Nicola, Maria Pia Ammirati e Simona Baldelli, la giuria ha valutato le opere sulla base della qualità letteraria e dell’impatto culturale. “Tutte le partecipanti hanno positivamente colpito la giuria per le proprie capacità di scrittura e coinvolgimento”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso, sottolineando l’alto livello della competizione.





Un premio al femminile - Il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice è uno dei riconoscimenti più prestigiosi in Italia, nato con l’obiettivo di valorizzare la narrativa femminile. “Questo premio non è solo un riconoscimento, ma un’occasione per riflettere sull’importanza della narrativa delle donne e sul contributo che continuano a dare alla cultura”, ha affermato Rosso. La cerimonia finale, che si terrà a Palazzo Ducale l'8 marzo, vedrà il coinvolgimento anche di una giuria popolare, composta da 30 lettori selezionati dal Comune di Genova, che contribuiranno a decretare l’opera vincitrice.





L’attesa per la premiazione - La giuria tecnica e quella popolare si incontreranno a Palazzo Ducale l'8 marzo per proclamare la vincitrice della 39/a edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice. L’attesa è alta, con il pubblico che si prepara a scoprire quale delle finaliste si aggiudicherà il titolo.

