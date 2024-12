Genova, poesia: 'Parole spalancate' compie trent'anni, festa al Ducale con Maio, Ricciardi, Manfredi e Basevi

Sabato 21 dicembre 2024, a partire dalle ore 18, la Stanza della Poesia a Palazzo Ducale ospiterà un evento speciale per celebrare le trenta edizioni del Festival Internazionale di Poesia di Genova e il suo prossimo trentennale (1995-2025). L'incontro, dal titolo "Parole Spalancate Happening", è curato da Claudio Pozzani (in basso a destra) e Barbara Garassino, ed è un’occasione unica per immergersi nell'universo poetico e musicale di alcuni tra i più celebri artisti genovesi.

A rendere ancor più speciale la serata, saranno le performance di quattro artisti di spicco a livello nazionale: Luigi Maio, Giovanni Ricciardi, Max Manfredi e Andrea Basevi. L’evento avrà inizio con la presentazione della tesi universitaria di Emanuela Baudinelli, dedicata alla storia del Festival, seguita dai vari interventi artistici.

Luigi Maio, (in alto a sinistra) protagonista di un grande successo a Napoli con il suo Spinacorona 2024, sorprenderà il pubblico con un estratto natalizio di “Platero e io – IH-OH!”, la versione in rima del celebre capolavoro di Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel per la Letteratura. A completare la performance, il duo formato da Luigi Maio e il chitarrista Riccardo Guella proporrà un’esibizione di concertazione teatrale-musicale che intreccia parole e note, marchio distintivo del Musicattore genovese. Giovanni Ricciardi, (in basso a sinistra) noto violoncellista e compositore internazionale, offrirà un repertorio che spazia dai classici della musica alle composizioni contemporanee, portando il pubblico alla scoperta di alcune delle sue creazioni più significative. Max Manfredi (in alto a destra) insieme al chitarrista Matteo Nahum, presenterà una selezione dei suoi brani storici, tra cui alcuni inediti che anticipano il suo nuovo album, dimostrando la sua continua evoluzione artistica. Infine, Andrea Basevi proporrà la sua composizione “Four Poems by Emily Dickinson”, un’opera per coro di voci bianche e orchestra che sarà eseguita a Dallas a maggio 2024, commissionata dal direttore d’orchestra Fabio Luisi. L'evento rappresenterà anche l'ultima occasione per visitare la mostra fotografica “Poeti a Fuoco”, curata dall'Associazione culturale 36° Fotogramma, che celebra gli ospiti storici del Festival di Poesia di Genova con una serie di scatti indimenticabili.

A conclusione della serata, la Stanza della Poesia e la Vineria del Molo offriranno un brindisi speciale per festeggiare il trentennale del Festival, suggellando una lunga tradizione di arte e cultura nella città di Genova.