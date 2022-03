Genova, piscine di Albaro: "Bolletta del gas da incubo"

di Anna Li Vigni

Il direttore Luca Baldini: "Stringiamo i denti. Siamo rimasti fedeli alle nostre attività. Le bollette aumentano nel periodo di maggior consumo"

"Abbiamo fatto piccoli ritocchi alle tariffe ma continuiamo ad offrire gli stessi servizi. Le bollette aumentano proprio nel periodo in cui consumiamo di più e incassiamo di meno. Stiamo facendo uno sforzo per accontentare tutti e ci aspettiamo dei risultati. L'importo di questa bolletta, che è un conguaglio, per cui mancano circa 10.000 euro, lo a bbiamo già versato e significa che abbiamo consumato quasi 100.000 metri cubi di gas", spiega il direttore della struttura Piscine di Albaro, Luca Baldini.