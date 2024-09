Genova: piazza Leopardi "blindata" per evento elettorale di Forza Nuova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

di Raffaella Palumbo

Piazza Leopardi "blindata": questo lo scenario apparso stamattina ai residenti di Albaro, che hanno visto il loro "salotto" trasformato in un bivacco di mezzi delle forze dell'ordine. In un locale della piazza, infatti, si tiene la presentazione di Angelo Riccobaldi, candidato di Forza Nuova alla presidenza della Regione Liguria e della lista collegata, alla presenza del segretario nazionale Roberto Fiore.

La settimana scorsa, il partito di estrema destra non era riuscito a tenere la presentazione, in un centro congressi di via XX Settembre, per la contromanifestazione antagonista culminata in scontri con le forze dell'ordine. Da qui la decisione di spostarsi in un altro sito, non molto distante tra l'altro dall'immobile dove una volta c'era il piano bar prediletto da Romano Mussolini per i suoi concerti di pianoforte jazz.