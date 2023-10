Genova, passeggeri senza biglietto sul bus travolgono gli altri per sfuggire ai controllori

Amt ha avviato un anno fa un nuovo piano di verifica e controllo dei biglietti dato che c'erano molti evasori. Con questa novità infatti le evasioni a bordo sono diminuite molto. Il tasso di evasione tariffaria nei primi 6 mesi del 2022 era pari al 9.95%, mentre nei primi sei mesi del 2023 il valore rilevato è pari al 5.04, vale a dire il 49% in meno.

Tuttavia i passeggeri che non vogliono pagare il biglietto non ci stanno, e hanno quindi studiato un metodo per non prendere a multa. Si tratta del trucco più vecchio del mondo per sottrarsi ai pagamenti, ovverosia quello di scappare. Pare che siano stati segnalati diversi casi di passeggeri in fuga sui mezzi che pur di non incorrere nelle sanzioni hanno travolto altre persone a bordo in modo da evadere in tempo.

Alcune persone sono state ferite anche gravemente finendo all'ospedale. Anziani che vengono scaraventati per terra senza alcun ritegno da giovani intenti a scappare a tutti costi e controllori che vengono spinti in malo modo, come il caso di uno che ha riportato un trauma cranico.

Nell'ultimo mese sono stati denunciati cinque individui per questi fatti che stanno diventando ricorrenti. Per chi non ha il biglietto al contravvenzione da pagare è di 41,50 euro subito, altrimenti sale a 61,50 euro, successivamente a 111,50 e poi 221,50. A questo punto occorre parlare di sicurezza sui mezzi di trasporto.