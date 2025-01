Liguria: scuola, 900mila euro per borse di studio, via al bando

Lunedì 3 febbraio 2025 apre il bando di Regione Liguria per l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori. L’obiettivo è supportare le famiglie con un aiuto concreto per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e l’accesso a beni culturali. Il finanziamento ministeriale per la Liguria è di 907mila euro, con un importo massimo per borsa che può arrivare a 500 euro.

Dettagli del bando – Il bando è destinato agli studenti iscritti alle scuole superiori nell’anno scolastico 2024/2025. Le borse di studio copriranno spese legate a libri di testo, trasporti e cultura. "L’anno scorso, grazie alla distribuzione delle risorse decisa dalla Regione, il valore unitario della borsa è arrivato a 316 euro per ogni studente, garantendo un aiuto concreto a oltre tremila famiglie", ha dichiarato l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro. La misura, che si conferma anche quest’anno, punta a ridurre il rischio di dispersione scolastica.

Criteri di accesso – L'importo minimo della borsa di studio è di 150 euro, mentre il limite massimo ISEE per la partecipazione è fissato a 15.748,78 euro. In caso di un numero elevato di domande, l’importo di ogni borsa sarà riproporzionato fino a un massimo di 500 euro. L’intento è garantire un supporto economico equo per tutti gli studenti aventi diritto.

Domande online – Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite il sito web dell'Agenzia Aliseo (www.aliseo.liguria.it), che gestisce la ricezione e la graduatoria. La piattaforma sarà attiva a partire da lunedì 3 febbraio fino alle ore 12 di lunedì 24 marzo 2025. Gli Istituti scolastici sono già stati informati della disponibilità del bando e sono chiamati a trasmettere la comunicazione agli studenti.

Sostegno alla scuola – L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma regionale volto a garantire il diritto allo studio e sostenere le famiglie. "Queste borse di studio sono uno strumento importante per contrastare la dispersione scolastica e per rendere più accessibile l’istruzione a tutti", ha aggiunto la Ferro. La Regione ha previsto anche altri interventi a favore degli studenti delle scuole medie, superiori e universitarie, pubbliche e paritarie, per rendere l’istruzione un’opportunità per tutti.

Scadenze e modalità – Gli studenti devono compilare la domanda esclusivamente online. Il bando è già disponibile sui siti istituzionali di Regione Liguria (www.regione.liguria.it) e Aliseo (www.aliseo.liguria.it), dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per accedere al beneficio.

