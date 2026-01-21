Genova: parte il progetto "Italia in cornice" di Corepla per il riciclo

Genova diventa la prima tappa di Italia in cornice, il progetto itinerante promosso da Corepla per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di una raccolta differenziata corretta e di qualità. Tre cornici artistiche realizzate in plastica riciclata e firmate dall’artista Ale Giorgini incorniciano alcuni degli scorci più suggestivi della città, trasformandoli in luoghi di informazione e consapevolezza ambientale.

Le installazioni trovano spazio in aree simbolo come largo Pertini, spianata Castelletto e il belvedere Firpo a Boccadasse, diventando punti di riferimento per raccontare il ciclo della plastica e spiegare come conferire correttamente gli imballaggi. Un’iniziativa che unisce creatività, bellezza urbana ed educazione ambientale.

"Vogliamo convincere i genovesi a fare la differenziata nella maniera corretta – sottolinea Silvia Pericu, assessora all’Ambiente del Comune di Genova – attraverso un progetto che rafforza la consapevolezza sul valore dell’economia circolare". Un obiettivo particolarmente importante in una città dove la raccolta della plastica, pur in crescita, non è ancora considerata adeguata: dalle 16.266 tonnellate del 2023 si è passati alle 20.831 del 2025.

"Con queste cornici celebriamo la bellezza di Genova e allo stesso tempo promuoviamo la tutela del suo patrimonio – spiega Antonio Protopapa, direttore gestione operativa di Corepla – ricordando quanto sia fondamentale una raccolta differenziata di qualità".

Sulla stessa linea Roberto Spera, direttore generale di Amiu: "La sostenibilità non è un concetto astratto, ma vive nei luoghi quotidiani delle nostre città. Parlare di corretto riciclo della plastica significa coinvolgere direttamente le persone e ricordare che ogni gesto conta".

Il progetto coinvolgerà attivamente i Municipi e proseguirà per tutto il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema di recupero e riciclo.

