Genova: parte il progetto "Italia in cornice" di Corepla per il riciclo
di Redazione
L'iniziativa coinvolgerà attivamente i Municipi e proseguirà per tutto il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema di raccolta differenziata
Genova diventa la prima tappa di Italia in cornice, il progetto itinerante promosso da Corepla per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di una raccolta differenziata corretta e di qualità. Tre cornici artistiche realizzate in plastica riciclata e firmate dall’artista Ale Giorgini incorniciano alcuni degli scorci più suggestivi della città, trasformandoli in luoghi di informazione e consapevolezza ambientale.
Le installazioni trovano spazio in aree simbolo come largo Pertini, spianata Castelletto e il belvedere Firpo a Boccadasse, diventando punti di riferimento per raccontare il ciclo della plastica e spiegare come conferire correttamente gli imballaggi. Un’iniziativa che unisce creatività, bellezza urbana ed educazione ambientale.
"Vogliamo convincere i genovesi a fare la differenziata nella maniera corretta – sottolinea Silvia Pericu, assessora all’Ambiente del Comune di Genova – attraverso un progetto che rafforza la consapevolezza sul valore dell’economia circolare". Un obiettivo particolarmente importante in una città dove la raccolta della plastica, pur in crescita, non è ancora considerata adeguata: dalle 16.266 tonnellate del 2023 si è passati alle 20.831 del 2025.
"Con queste cornici celebriamo la bellezza di Genova e allo stesso tempo promuoviamo la tutela del suo patrimonio – spiega Antonio Protopapa, direttore gestione operativa di Corepla – ricordando quanto sia fondamentale una raccolta differenziata di qualità".
Sulla stessa linea Roberto Spera, direttore generale di Amiu: "La sostenibilità non è un concetto astratto, ma vive nei luoghi quotidiani delle nostre città. Parlare di corretto riciclo della plastica significa coinvolgere direttamente le persone e ricordare che ogni gesto conta".
Il progetto coinvolgerà attivamente i Municipi e proseguirà per tutto il 2026, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema di recupero e riciclo.
