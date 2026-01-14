Genova: Parco di via Ardoino, anticipati alle 17 gli incontri partecipativi del 19 e 20 gennaio

Prosegue il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino a Sampierdarena con due appuntamenti in programma lunedì 19 e martedì 20 gennaio, anticipati alle ore 17.00 rispetto all’orario inizialmente previsto. Gli incontri si terranno all’Auditorium del Matitone, in via di Francia 1.

Dopo il primo confronto dello scorso 15 dicembre, dedicato all’ascolto delle osservazioni dei partecipanti e all’approfondimento degli aspetti tecnici del progetto inserito nel piano di rigenerazione urbana della Bassa Valpolcevera, i prossimi incontri entreranno nel dettaglio del futuro delle aree e degli immobili interessati.

L’appuntamento di lunedì 19 gennaio sarà dedicato a rispondere ai quesiti emersi nel primo incontro e a raccogliere proposte su possibili modalità di animazione e utilizzo dei nuovi spazi del parco. Martedì 20 gennaio, invece, il confronto si concentrerà sul progetto di rifunzionalizzazione degli immobili di via Ardoino 11 e 13 e di via Cristofoli 9, con un approfondimento sulle scelte progettuali e sulle opportunità per la comunità.

Agli incontri parteciperanno i progettisti della rigenerazione urbana della Bassa Valpolcevera, i tecnici del Comune di Genova e i rappresentanti del Municipio II Centro Ovest. L’Amministrazione rinnova l’invito ad associazioni, gruppi attivi e cittadini a partecipare e a presentare proposte.

Il percorso partecipativo si concluderà lunedì 29 gennaio con un incontro pubblico di restituzione alle ore 18.30, sempre al Matitone, durante il quale verrà presentata una sintesi dei contributi raccolti e illustrati i prossimi passaggi del progetto, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante.

