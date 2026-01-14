Genova: due notti di chiusura del Ponte Elicoidale verso Levante

Per due notti consecutive il Ponte Elicoidale sarà chiuso al traffico in direzione Levante nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e la rampa di via Albertazzi. L’interdizione, necessaria per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, sarà in vigore dalle ore 21.00 alle 6.00 del giorno successivo, tra il 14 e il 16 gennaio.

Durante le chiusure non sarà possibile percorrere il Nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa. Per l’accesso alla Sopraelevata si consiglia di utilizzare via Milano, mentre per chi è diretto in Autostrada dal casello di Genova Ovest è consigliato proseguire lungo via Milano e via Cantore in direzione Ponente oppure utilizzare l’ingresso autostradale di Genova Aeroporto.

