Genova, palazzo via Terpi evacuato: esclusi collegamenti con lavori scolmatore. Tra 10 giorni il punto per far rientrare gli sfollati

Ci vorrà forse un altro mese per permettere agli oltre 40 sfollati di via Terpi 20, a Genova, di far rientro nelle proprie abitazioni, dopo che l'edificio era stato evacuato a seguito della segnalazione di uno "slittamento" del palazzo.

Il 10 agosto si farà il punto della situazione in una riunione in cui parteciperanno rappresentanti del Comune, del Municipio, amministratore di condominio e chi sta eseguendo i lavori alle fondamenta del palazzo. Lavori per cui i residenti stanno sfruttando il cosiddetto "Sismabonus" e che sono alla base del minimo cedimento segnalato dai sensori.

Oggi, infatti, in una seduta della commissione del consiglio comunale sui lavori dello scolmatore del Bisagno, l'ingegnere responsabile ha escluso legami con le operazioni in corso: i sensori più vicini, che si trovano a 400 metri da via Terpi in linea d'aria, non hanno segnalato alcuno smottamento e dunque è da considerarsi slegato l'evento del palazzo di Molassana dai lavori in corso sul Bisagno.

Via Terpi, peraltro, si trova su un terreno argilloso e di per sé instabile: molto più probabile, dunque, che lo "slittamento" sia stato causato dai lavori di riassestamento in corso nell'edificio.