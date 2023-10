Genova ospiterà la CLIA European Cruise Week a marzo 2024

Dall'11 al 14 marzo 2024 Genova ospiterà la Cruise Week, tre giorni dedicati al settore crocieristico che, nel 2023, ha fatto segnare un nuovo record in Italia. La location sarà quella del Jean Nouvel del Porto Antico, che aprirà le sue porte sia alla terza edizione del CLIA European Summit che all'inedito CLIA Innovation Expo, dedicato alla filiera del comparto. Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso a un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti sfondare quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe segnare anche il +15%.





Mauro Ferrando, presidente Porto Antico: "Genova si è riappropriata del suo mare. L'acqua è entrata nella città e non viceversa, citando Renzo Piano. L'evento che si svolgerà al Jean Nouvel è di fondamentale rilievo, sono sicuro che riusciremo a essere all'altezza della situazione".





Marco Bucci, sindaco di Genova: "Nel 2020 dopo il periodo Covid la prima nave da crociera è partita da Genova. Oggi io sento una ripartenza della nostra città, che si trova a essere capitale del mondo crocieristico. Ciò vuol dire avere milioni di persone che vengono a Genova, ma anche essere in grado di gestire una moltitudine di gente che hanno bisogno di servizi sia a terra che a mare. C'è un mondo di logistica che oggi utilizza le tecnologie migliori sul mercato, fornendo le navi per far sì che tutto venga svolto in modo efficiente e a costi contenuti. Prometto che la città farà tutto il possibile affinché l'evento possa essere un successo su tutti i fronti".





Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA: "La CLIA Cruise Week ha una portata fenomenale, per Genova, per la Liguria e per l'Europa. Un momento fondamentale sarà rappresentano dell'innovazione expo. Entro il 2050 le navi da crociera si sono date l'obiettivo di raggiungere emissioni zero. Il summit rappresenta un'occasione unica per gli stakeolder delle crociere. Un'opportunità straordinaria per entrare in contatto con quel mondo di crociere leader nel mondo. Aiuterà molte società italiane a crescere aiutandole a esportare in tutto il mondo. Oltre il 90% delle navi da crociera è costruito in Europa. L'impatto economico di una nave da crociera è di 4/5 miliardi per ogni mezzo costruito. Ad esempio quando una nave entra in porto genera turismo grazie alle migliaia di turisti che girano in città, e che nel 50% dei casi ritornano a visitarla. L'obiettivo è portare a essere Genova la Miami del Mediterraneo e delle Crociere. Il nostro settore è l'unico in grado di unire in maniera continuativa le diverse mete. Siamo un ponte ideale di popolo e culture. Questo evento rappresenta un'opportunità per Genova e per l'Italia, bisogna sfruttarla a dovere".





Giovanni Toti, presidente Regione Liguria: "Questa è la ciliegina sulla torta, dimostra che la Liguria sia diventata un centro crocieristico principale. In questi anni si è consolidata questa specialità del turismo come uno dei principali business del nostro territorio. Regione Liguria chiuderà a fine anno con un significativo incremento in questo settore. Gli investimenti a mare fanno da stimolo anche per gli investimenti a terra. Abbiamo avuto il Salone della nautica, avremo quello crocieristico: Genova e la Liguria sono davvero la regine del mare".





Paolo Piacenza, commissario AdSP Mar Ligure Occidentale: "Partecipiamo con convinzione all'evento, per tutto ciò che le crociere portano da un punto di vista occupazionale ed economico. Credo che durante questo evento potremo essere in grado di far vedere tutte le nostre eccellenze. A oggi il 2023 ha già raggiunto i numeri del 2022, superandoli nettamente. Nel 2024 avremo il settore della crocieristica su Genova completamente elettrificato".





Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova: "Per noi è fondamentale fare economia, aiutando le piccole-medie imprese a diventare fornitori del mondo crocieristico".