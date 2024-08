Genova ospita il grande rugby: il 17 novembre Italia - Georgia allo stadio 'Ferraris'

Il grande rugby torna a Genova con la sfida tra la nazionale italiana e la Georgia in programma domenica 17 novembre alle 14.40. Una sfida che l'Italia del rugby attende dal luglio del 2022, quando i georgiani riuscirono a conquistare una storica vittoria a Batumi, sulle sponde del Mar Nero.

Il rapporto tra Genova e l'Italia del rugby, che affonda le proprie radici sino al 1935, con Italia-Catalogna, prosegue e si consolida sino al 2026 grazie all'accordo triennale tra il Comune di Genova e la federazione italiana rugby annunciato oggi contestualmente alla scelta del "Ferraris" per la sfida alla Georgia, per un test match a stagione.

"Genova è la città di Marco Bollesan e, se dovessi affidarmi solo al cuore, basterebbe questo per farmela scegliere come casa della nostra Nazionale - ha detto il presidente della Fir, Marzio Innocenti -. E' una città che ama lo sport, e che ha sempre dimostrato uno straordinario calore per gli azzurri del rugby. Dopo il successo di pubblico di due anni fa contro il Sudafrica, abbiamo lavorato per consolidare il nostro rapporto e questo accordo triennale testimonia la nostra volontà di rendere Genova uno dei luoghi dove ogni rugbista italiano si senta di casa. Il Ferraris è magnifico per il rugby e, con la vicinanza che sa offrire tra pubblico e atleti, ideale per l'affetto e la spinta di cui Michele e compagni avranno bisogno contro la Georgia. La sconfitta di Batumi rimane la vera, grande delusione vissuta in questo primo mandato"

Soddisfatto, nell'anno di Genova 2024 Capitale Europea dello sport, il sindaco Marco Bucci: "Siamo orgogliosi - le sue parole - di accogliere nuovamente la azionale Italiana di Rugby nella nostra città. La partita contro la Georgia sarà un'occasione unica per rivivere l'emozione del rugby al Ferraris, uno stadio che ha dimostrato già in passato di essere un palcoscenico ideale per questo tipo di manifestazioni".

"L'accordo triennale con la FIR vedrà Genova diventare la casa del grande rugby internazionale per i prossimi tre anni - ha aggiunto Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova -. Genova, la "città di Bollesan" uno dei più grandi Azzurri di sempre, può vantare una lunga tradizione rugbistica e sono sicura che all'appuntamento con la sfida Italia-Georgia i genovesi risponderanno ancora una volta con grande partecipazione".