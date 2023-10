Genova, Orsato e il legame con il derby della Lanterna: "Partita che sognavo da sempre". E quell'elogio a Bergonzi

Daniele Orsato è riconosciuto, praticamente all'unanimità, come il miglior arbitro italiano in attività. Internazionale dal 2010, il direttore di gara veneto vanta anche una finale di Europa League e una di Champions League e nel 2020 è stato eletto come miglior arbitro al mondo dall'Iffhs, l'organismo statistico più importante del mondo calcistico.

Orsato, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha avuto parole al miele per il derby di Genova: "È una di quelle partite, insieme al derby di Milano, che sognavo da sempre di dirigere. Quando ho iniziato non ho mai pensato ai soldi da guadagnare, ma a queste sfide".

E poi un elogio per Mauro Bergonzi, ex arbitro e oggi opinionista di Telenord: "È uno dei migliori quando parla in tv" è il commento di Orsato.