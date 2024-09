Genova, Orlando in campo con la Uil per la sicurezza sul lavoro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Al centro della sua campagna elettorale, il candidato di sinistra alle Regionali Andrea Orlando, propone un processo di valorizzazione delle attività già esistenti insieme ad una reindustrializzazione della nostra Regione.

"Abbiamo bisogno di innalzare la qualità del lavoro in Liguria come condizione per affrontare il tema della crisi demografica, quello dei bassi salari e del rischio di basse pensioni in futuro, anzi la certezza per molti: un lavoro di qualità è un lavoro anche dove cresce il livello della sicurezza. Un lavoro frammentato e precario è quello dove si rischia di più e ci si può far male più facilmente. Molte imprese sono all'avanguardia in questo mentre per molte altre, investire nella sicurezza, è solo un costo.

Per questo è necessaria una rete di controlli più intensa e più forte. Da ministro del Lavoro varai un primo grande concorso dopo molti anni per rafforzare gli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro ma le risorse appostate non sono state ancora tutte utilizzate. Necessaria una grande cooperazione con l'ispettorato del lavoro per rafforzare gli organici. Poi c'è un grandissimo lavoro di prevenzione e formazione che si può fare con molte risorse che arrivano dal PNRR partendo da percorsi di formazione professionale sui luoghi di lavoro con un progetto che coinvolga sindacato, forze datorialI e ispettorato nazionale del lavoro: ci si fa male perchè si ha difficoltà a capire quali sono gli strumenti e le misure di prevenzione", dichiara Andrea Orlando in occasione della manifestazione "Zero morti sul lavoro", della Uil in piazza Matteotti a Genova.

