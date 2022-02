Genova, ore decisive nel centrosinistra: Ariel Dello Strologo è il candidato in pole position

di Marco Innocenti

Riunione convocata presso la sede del Pd genovese

Proprio nei giorni in cui il centrodestra è alle prese con le polemiche fra la Lega e Giovanni Toti, il centrosinistra genovese sembra finalmente pronto a chiudere la partita intorno al nome del candidato alle prossime elezioni amministrative, indicando chi sarà a sfidare Marco Bucci per la poltrona di palazzo Tursi.

Simone D'Angelo, segretario del Pd, ha annunciato di aver portato a termine il proprio mandato esplorativo e di essere pronto a portare un nome condiviso sul tavolo del vertice decisivo, che si sta svolgendo proprio in queste ore. Il nome che rimbalza è sicuramente quello di Ariel Dello Strologo, indicato a giorni come il candidato su cui dovrebbero convergere i via libera di tutti. Meno chance, al momento, sembra avere invece la candidatura di Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd, che nei giorni scorsi aveva comunque confermato la sua disponibilità, dichiarando di rimettersi in ogni caso alla volontà del partito in merito alla scelta del candidato da presentare agli elettori.

La riunione da cui dovrebbe uscire il nome è iniziata alle 18, presso il quartier generale del Pd e, al momento, è ancora in corso.

[Articolo in aggiornamento]