Genova, Ordine dei medici in prima linea per la vaccinazione antinfluenzale

Lunedì 11 novembre i consiglieri dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Genova riceveranno la vaccinazione antinfluenzale e faranno da testimonial della campagna di immunizzazione contro l'influenza.

In concomitanza con l'inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova, in collaborazione con ASL 3 Genovese, promuove l'iniziativa "Non farti INFLUENZAre... Vaccinati e proteggi i tuoi pazienti - Sul vaccino influenzale, l'Ordine ci mette la faccia" volto a testimoniare a tutti gli iscritti, Medici e Odontoiatri, l'importanza preventiva e deontologica di vaccinarsi annualmente contro l'influenza, in particolar modo in questa stagione che sembra potersi caratterizzare per una sensibile ripresa della circolazione dei virus influenzali.

Infatti, i Professionisti della Salute rientrano fra i gruppi di popolazione a cui la vaccinazione deve essere offerta prioritariamente allo scopo di limitare la trasmissione della malattia ai propri pazienti, in particolare i più fragili per l'età avanzata o per la presenza di malattie croniche.