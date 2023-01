Genova, operaio ferito nel cantiere ferroviario per il Terzo Valico 

Infortunio sul lavoro questa mattina in uno dei cantiere per il raddoppio ferroviario del Terzo Valico, Parco del Polcevera, in via Pieragostini. Un operaio di 28 anni è rimasto ferito, dopo che un carrello elevatore gli ha schiacciato un piede. Intervenuti in loco i medici del 118, la polizia ferroviaria e gli ispettori della Asl3.

Il lavoratore è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il carrello è stato sequestrato dagli inquirenti per consentire accertamenti.