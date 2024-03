Genova, Open Day al "Gaslini" per le prove audiometriche gratuite

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, sabato 2 marzo l’Istituto Gaslini ha organizzato un Open Day per diffondere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione.

“L’ospedale offre alla popolazione pediatrica (dai 4 ai 16 anni) una prova audiometrica gratuita e un momento informativo per i genitori, in merito ai criteri di esecuzione degli esami, dei motivi per i quali essi vanno richiesti ed eseguiti, quali campanelli d’allarme vanno considerati, come cercare di proteggere un organo fondamentale per la vita di relazione del bambino e dell’adulto”, spiega Roberto D’Agostino, direttore UOC – Unità Operativa Complessa Otorinolaringoiatria del Gaslini.

La giornata si svolge presso l’Ospedale di Giorno (pad. 20) dell’Istituto Gaslini dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Gli specialisti del Gaslini mettono a disposizione il personale medico e tecnico, che accoglie le famiglie e spiegherà brevemente i punti principali delle azioni di prevenzione e diagnosi precoce.

Per accedere, è necessario inviare una richiesta via mail all’indirizzo: albertotonelli@gaslini.org, sono a disposizione in totale 20 posti.