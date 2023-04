Genova, omicidio via polleri: domani interrogatorio di convalida arresto a Giribaldi. Il testimone conferma versione del portuale

È stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Filippo Giribaldi, il camallo di 42 anni che martedì ha ucciso con un colpo di pistola Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound , in centro a Genova. Giribaldi, difeso dall'avvocato Paolo Scovazzi, verrà sentito dal gip Elisa Campagna nel carcere di Marassi. L'uomo, arrestato dagli investigatori della squadra mobile, aveva già ammesso tutto subito dopo l'arresto. "Ero geloso perché la donna che frequentavo da alcuni mesi si vedeva anche con Di Palo che le dava droga in cambio di sesso". Intanto nel pomeriggio il medico legale Francesco Ventura ha eseguito l'autopsia. Gli investigatori hanno sentito l'amico della vittima che martedì pomeriggio era in casa della donna ed ha confermato la versione del portuale. L'amico della vittima è sceso per primo in strada ed ha visto Giribaldi armato. Il portuale ha sparato un primo colpo contro il muro per spaventarlo. Subito dopo anche Di Palo è sceso in strada inseguendo il camallo fino in via Polleri dove poi Giribaldi ha sparato il colpo mortale.