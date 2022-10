Genova, omicidio del Cep, i vicini: "È gente perbene, inspiegabile quanto accaduto"

Tragedia ieri sera al Cep di Prà: Claudio Evangelista, uomo di 42 anni in cura ai servizi di salute mentale dell'ospedale di Voltri, ha accoltellato a morte il padre Francesco, 77 anni, dopo una lite avvenuta in casa per futili motivi. L'omicidio intorno alle 19 in via Novella.

Claudio riposa, sente dei rumori: forse la televisione, forse i rumori nemmeno ci sono. L'uomo entra in cucina dove la madre sta preparando la cena, afferra un coltello e si avventa sul padre, uccidendolo. La sorella Carmen prova a intervenire ma viene anche lei ferita a un braccio, poi la madre Maria riesce a chiamare i soccorsi e l'uomo viene arrestato, senza opporre resistenza. Sul posto polizia, 118, scientifica e in ultimo il medico legale, che non ha potuto che constatare il decesso di Francesco.

Claudio era seguito dall'igiene mentale da tempo e i suoi problemi sembravano sotto controllo, anche perché si presentava regolarmente alle visite programmate e seguiva le cure assumendo i farmaci che gli venivano prescritti.