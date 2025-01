Genova, nuovo Ferraris: Genoa e Sampdoria in 'conclave' con Piciocchi per trovare l'accordo sulla ristrutturazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I vertici di Genoa e Sampdoria sono in 'conclave' a Palazzo Tursi con il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e Cds Holding per discutere il progetto di ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris. I personaggi interessati hanno raggiunto separatamente la sede del Comune in via Garibaldi. Il comune obiettivo è rendere l’impianto genovese moderno e competitivo, in vista della possibile candidatura di Genova per ospitare le partite degli Europei del 2032. L'incontro, previsto per raggiungere un accordo definitivo, segue settimane di intensi contatti e sollecitazioni da parte di Piciocchi.

Progetto condiviso – La ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris rappresenta una priorità per la città di Genova. Il progetto, ancora in fase preliminare, è stato presentato dalle società calcistiche genovesi e ora è in fase di revisione presso gli uffici comunali. L’obiettivo di Genova è dotare la città di una struttura adeguata per competere a livello internazionale, ma non senza difficoltà. In particolare, la possibilità di ospitare gli Europei del 2032 dipende da una serie di fattori, tra cui la disponibilità limitata di stadi in Italia. Solo cinque impianti sono stati selezionati per ospitare la competizione, rendendo la concorrenza serrata.

Ruoli e tempistiche – Una delle richieste principali avanzate dal vicesindaco Piciocchi riguarda la definizione dei ruoli e delle tempistiche. Genoa e Sampdoria devono chiarire i dettagli sulla loro partecipazione al progetto, indicando le modalità di coinvolgimento e le garanzie economiche necessarie. Le difficoltà economiche, in particolare, sono state il principale ostacolo nelle trattative precedenti. Diverse proposte avanzate nei mesi scorsi non sono state accolte per la mancanza di solide garanzie finanziarie, un problema che le due società dovranno risolvere se vogliono far partire i lavori di ristrutturazione.

La spinta di Piciocchi – L’incontro odierno è stato preceduto da un’intensa attività diplomatica da parte di Pietro Piciocchi. La scorsa settimana, durante una missione ufficiale in Vietnam, il vicesindaco ha mantenuto contatti costanti con Genoa e Sampdoria, sollecitando le società a raggiungere un accordo definitivo. La richiesta di una risoluzione rapida e concreta è diventata sempre più urgente, con l’obiettivo di garantire la partecipazione di Genova agli Europei 2032.



(in aggiornamento)

