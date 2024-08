Genova, nuovo arresto per Roberto Sechi e Giovanni Bizzarro: denunciati per giro di usuara e scommesse clandestine

Si aggravano le accuse per Roberto Sechi e Giovanni Bizzarro, arrestati a marzo per un giro di usura e scommesse clandestine. Dopo l'operazione della Direzione distrettuale antimafia altre sette vittime hanno trovato il coraggio di denunciare e si sono presentate davanti agli investigatori della squadra mobile e della finanza. I loro racconti hanno fatto scattare un nuovo arresto per i due. Secondo il racconto dei nuovi imprenditori i due avrebbero spillato alle vittime oltre 200 mila euro applicando tassi dal 10 al 20 per cento mensile ma in alcuni casi anche del 20 per cento settimanale. Sechi, come scoperto dagli inquirenti coordinati dal pm Federico Manotti, era stato condannato nel 2006 con sentenza definitiva a cinque anni e quattro mesi, perché riconosciuto partecipe di un sodalizio di stampo mafioso presente sul territorio genovese e capeggiato dalla famiglia Fiandaca, di origine nissena. Nei mesi scorsi oltre a Sechi e Bizzarro erano finiti nei guai altre 7 persone. Il gruppo aveva messo in piedi un sistema di raccolta di scommesse clandestine su eventi sportivi, gestito tramite gruppi WhatsApp. Alcuni scommettitori, spesso ludopatici, per ripianare le perdite chiedevano soldi, sempre alla stessa banda che applicava i tassi usurari.