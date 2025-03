Genova, numero legale in Comune, maggioranza: "Sinistra gioca a nascondino sulla pelle dei genovesi"

Schermaglie in consiglio comunale a Genova, dove la minoranza di centrosinistra ha tentato di far mancare il numero legale, entrando dopo l'appello, ma l'arrivo in tempo di un esponente della maggioranza ha vanificato la manovra.

Commentano così in una nota i gruppi di maggioranza: “Oggi, in Consiglio Comunale, mentre la maggioranza era pronta a lavorare per Genova, l’opposizione ha scelto di giocare a nascondino dietro le quinte della sala rossa, convinta, sbagliando i conti, che in aula non ci fosse il numero legale per aprire i lavori, numero garantito dalla maggioranza, responsabilmente presente in aula. È incredibile come il centro sinistra possa giocare sulla pelle dei cittadini mentre noi ci impegniamo per il bene della città. I genovesi meritano di meglio!”.

