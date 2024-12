Genova, notte di violenza in Piazza Barabino: due uomini accoltellati

Notte di violenza a Sampierdarena, nella zona della Coscia: due uomini sono stati feriti con un coltello tra piazza Barabino e via Buranello, e solo intorno alle 7 del mattino è stato chiamato il soccorso medico per le vittime dell'aggressione.

I fatti - La violenza sarebbe nata da una lite che ha coinvolto un aggressore non ancora identificato e i due uomini (di 30 e 25 anni) poi trasportati all'ospedale Villa Scassi, grazie all'intervento dell'ambulanza della Croce d'Oro e di un'automedica. Il più anziano è entrato al pronto soccorso in codice rosso per ferite riportate alla schiena, seppur in stato cosciente.

Caccia all'aggressore - Gli agenti di polizia intervenuti a seguito della richiesta di soccorso stanno ricostruendo quanto accaduto, con una caccia aperta all'aggressore, fuggito dopo aver inferto i colpi e lasciato sanguinanti i due. Un grave episodio di violenza che fa seguito ad un altro accoltellamento, verificatosi all'alba di sabato 7 dicembre in via Jori, a Certosa: in quel caso, un altro uomo è rimasto ferito da una coltellata, dopo essere intervenuto per difendere una donna durante una violenta lite di coppia.