Genova, Nicholas Gandolfo nuovo Presidente Commissione Territorio e politiche: "Grazie a tutti i cittadini per la fiducia"

Come anticipato da Telenord la scorsa settimana, Nicholas Gandolfo, consigliere comunale e Capogruppo Lista “Liguria al Centro” Toti per Bucci. Oggi è stato stato proclamato Presidente Commissione Territorio e politiche per lo sviluppo delle Vallate.

"Il mio primo GRAZIE va a tutti i cittadini che hanno riposto in me fiducia e la responsabilità della nostra città garantendo il mio impegno per il bene comune. Ringrazio Il Sindaco Marco Bucci per avermi proposto questa possibilità e i gruppi politici di maggioranza (+ la Lista Uniti per la Costituzione) per avermi nominato e poi votato, un incarico che ho deciso di assumere, dopo che mi è stato proposto, comprendendo la responsabilità dell'importante lavoro da svolgere. La nostra città sta cambiando, i lavori che la riguardano sono molti, il mio ruolo sarà nevralgico: la commissione che presiederò svolge il compito di sviscerare ed affrontare i problemi riscontrati attraverso il confronto in aula. Un GRAZIE particolarmente sentito va a Lilli Lauro per il continuo supporto e confronto su ogni tema riguardante la nostra città. Questo incarico è un nuovo passo che si aggiunge al mio percorso di crescita in Consiglio Comunale. Ce la metterò tutta nel presiedere al meglio i lavori nel mio ruolo di Garante, per tutte le rappresentanze politiche e della Giunta in aula". Queste le parole del nuovo Presidente Commissione Territorio e politiche per lo sviluppo delle Vallate.