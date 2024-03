Genova, nell'apiario urbano di Castelletto una nuova arnia per 50mila api

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Comune di Genova, la società benefit Bee IT e l'associazione di promozione sociale Alle Ortiche hanno salutato l'arrivo della primavera accogliendo una famiglia di api che da oggi popola un'arnia nel verde delle serre di San Nicola, alle spalle dell'Albergo dei poveri in piena in città.

L’arnia è stata donata da BEE IT ed entra a far parte dell’apiario urbano gestito da Alle Ortiche nei tremila matri quadri di area verde a cui si accede da salita San Nicolò 34.

Un gesto simbolico che promuove e racconta la difesa della biodiversità del territorio: l'arnia farà da casa a 50mila esemplari edi api

"Desidero ringraziare BEE IT per questo graditissimo dono, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione e difesa della biodiversità del nostro territorio – ha commentato l’assessore agli Animali Francesca Corso che ha partecipato all'evento vestendo anche la tuta da apicultore – Questa sinergia tra pubblico, società profit e terzo settore è un esempio virtuoso di come sia possibile lavorare insieme per tutelare l'ambiente in cui viviamo. Siamo davvero entusiasti di accogliere queste nuove impollinatrici e continuare a promuovere pratiche di sostenibilità ambientale e sociale nella nostra città».

BEE IT è un'azienda benefit, fondata nel 2022 da Paola Di Feo, con la missione di creare Oasi Apistiche: rigenerazione terreni, piantumazione fiori e piante nettarifere ed installazioni di api nuove, autofinanziandosi con la vendita di cosmetici sostenibili. Bee it si impegna inoltre a promuovere un consumo consapevole e sostenibile, coinvolgendo attivamente il consumatore nel processo di cambiamento. La missione è quella di promuovere, trasversalmente a tutte le fasce di popolazione, la sostenibilità ambientale, la biodiversità e la protezione delle api, per sensibilizzare le persone sull’importanza degli impollinatori per la nostra sopravvivenza.

Alle Ortiche APS è il centro culturale ambientale gestito dall’omonima associazione e nato nel 2019 all’interno di una porzione dell’ex vivaio comunale delle Serre di San Nicola, dismesso nel 2002.

Il centro porta avanti progetti di rigenerazione urbana e innovazione civica, organizza eventi culturali e laboratori didattici, si prende cura dello spazio che gestisce per restituirlo alla città come presidio verde e comunitario. Tutte le attività e i progetti di Alle Ortiche prendono il via da una visione condivisa che unisce cultura e arte, comunità e ambiente.